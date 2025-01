Klagenfurts Neuer „hatte Angebot von Barcelona“

Vater hat Anteile mehrerer Klubs

Nur ein Mann für die Kaderbreite ist der US-Amerikaner Juncaj, der bis zuletzt für NS Mura in Sloweniens 1. Liga spielte, dort seinen Vertrag auflöste, nun ablösefrei kam. Das Gute: Finanziell ist der Deal für Violett überhaupt kein Risiko. Zumal sein Vater George, ein internationaler Unternehmer, mit Austrias Hauptgesellschaft SEH zusammenarbeiten soll. Davor hatte dieser jedenfalls Anteile von NS Mura, ND Gorica (beide Slo) und HNK Rijeka (Kro) gekauft, ist Eigentümer von Michigan Stars (USA) – und behauptete einmal in einer Pressekonferenz: „Steven war als Kind einer der ersten Amerikaner, die ein Angebot von Barcelona erhalten haben.“