Kundenkreis der Hanfplanzen reicht bis 90 Jahre

Aber Hanfprodukte dürfen in geringen Mengen legal gekauft werden. Die Kultivierung von Hanf hat eine lange Tradition. Die ersten Nachweise der Nutzung als Kulturpflanze stammen von den Germanen und Kelten. Schon die Römer bauten in ihren Kolonien Hanf feldmäßig an. CBD-Blüten, -Harz und -Öl können ab 18 Jahren legal gekauft werden – in speziellen Cannabis-Shops. Denn im Gegensatz zu THC wirkt CBD nicht bewusstseinsverändernd.