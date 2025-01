Hilfe-Rufe erhört: Spenden helfen über Monate

Ende des Vorjahres versiegten plötzlich einige Geldquellen von Großspendern – und der Verein stand damit vor einer großen Finanzlücke da, die mithilfe von Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Spenden der „Krone“-Leser gestopft werden konnte. Die Hilfe-Rufe kamen auch in Purkersdorf an: Die Glaubensgemeinschaft „Maria im Wienerwald“ sammelte bei ihren Punschständen mehr als 1200 Euro Spenden, so Gerhard Kaufmann von der Filialkirche.