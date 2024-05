Ferienspaß, der Kinder trotz Handicap stark macht

Helfer sammeln ganz neue Erfahrungen

Erstmals kämpfen die Freiwilligen jetzt aber auch selbst mit einem Handicap: „Für unsere Camps von 6. bis 14. Juli sowie von 27. Juli bis 4. August in Raabs an der Thaya fehlen uns noch acht Betreuer“, wendet sich Stoifl mit einem Hilferuf an die große „Krone“-Familie. Denn es brauche 20 Betreuer, die mit den 14 schwerst- und mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen mitreisen. „Die Freiwilligen, die auch eine finanzielle Anerkennung bekommen, werden von uns bestens vorbereitet. Gut wäre, wenn sie schon über Erfahrung in diesem Bereich verfügen würden, aber auch das muss nicht sein“, betont die Obfrau, dass keinerlei Ausbildung verpflichtend sei. Vielmehr seien die Camps auch eine spezielle Art der persönlichen Weiterbildung: „Was man in dieser Woche und von uns im Vorfeld lernen kann, ist gewaltig“, sagt Stoifl selbstbewusst über diese ganz besonderen und herzlichen Erfahrungen, die Heller kaum woanders in dieser Form machen können. Betreuer sollen sich bitte rasch über die Vereinshomepage informieren und bewerben.