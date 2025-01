Hausbewohner und Katzenfamilie in Sicherheit

Feuerwehr, Rettung und Polizei wurden Freitagabend an den Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt beordert, denn im dritten Stock eines Hauses loderte ein Brand. Glücklicherweise konnten die Hausbewohner gerettet werden. Auch eine Katzenfamilie mit Babys befand sich in einer Wohnung.