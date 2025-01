Vergesst Felder!

Dieser Ungelesene, dessen Schrifttum und Andenken nur ein öffentlich subventioniertes Archiv und ein Verein vor dem völligen Vergessen bewahren (wie lange noch?), dessen Name jedes Volksschulkind in der vierten Klasse einmal hersagen muss (wie lange noch?), um ihn dann sofort wieder zu vergessen, dieser selbst hierzulande fast nur vom Hörensagen bekannte Name Franz Michael Felder, wird nur deshalb künstlich beatmet, weil sich seine sozio-ökonomischen Reformen in das Gedächtnis gebrannt haben, der enorme Mut eines Bauernburschen aus Schoppernau in der Mitte des 19. Jhdts., nicht aber sein Schrifttum.