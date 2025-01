Landeshauptmann gibt Verhandlern Beziehungstipps

Nachdem Wilfried Haslauer die Aufmerksamkeit tags zuvor noch mit Karoline Edtstadler und Stefan Schnöll hatte teilen musste, hatte er sie am Freitag fast ganz für sich alleine. Es stand einer der letzten Höhepunkte vor seinem Rückzug aus der Politik am Programm. Vom oberösterreichischen Amtskollegen und Parteifreund Thomas Stelzer übernahm er den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz.