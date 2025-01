„Wir sind weder Dodln, noch sind wir kriminell!“

Ob im Krimi oder im heimischen Wirtshaus: Bürgermeister werden oft in ein schlechtes Licht gerückt. Michaela Schneidhofer, ÖVP-Ortschefin von Hernstein im Bezirk Baden in Niederösterreich, bricht nun die Lanze für ihre Kollegen. Und obwohl sie ein wahrer Krimi-Fan ist, sieht sie sich trotzdem deshalb manche Serien nicht mehr an.