„Die Brüder Löwenherz“: Mit Mut für die Freiheit

Kirschblüten, Mond und Sterne

Es geht weiter in Nangijala. Man taucht ein in ein mittelalterliches Land (Bühne und Kostüme: Carla Nele Friedrich), in dem es keine Handys gibt, sondern Pferde, Pfeil und Bogen, Brieftauben und Freunde. Man geht auf die Jagd, es gibt Lagerfeuer. Das Böse kommt als monströse Trolle mit Wikingerhelmen daher, ein bisschen inspiriert vom „Herr der Ringe“. Sie plustern sich wild auf, aber sie stolpern auch und sind ein bisschen dümmlich. Eine gute Prise Humor und Slapstick! Das lässt keine Angstmomente aufkommen.