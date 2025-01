Darum hat Biereth-Wechsel fahlen Beigeschmack

Der Abgang hat sich beim Trainingslager der Schwarzen in Marbella in den letzten Tagen schon abgezeichnet. Der 21-Jährige war bei den Einheiten nur mehr mit angezogener Handbremse im Einsatz, beim Test gegen Lugano am Mittwoch war er gar nicht dabei. Er sei im Kopf nicht frei, hieß es seitens des Klubs. Freitag trainierte er nicht mehr mit der Mannschaft, schwitzte stattdessen im Fitnessraum des Kempinski-Hotels. Am Nachmittag verabschiedete er sich von der Mannschaft und machte sich auf den Weg ins Fürstentum.