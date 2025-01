Immersive Pompeji Ausstellung bis 9.2. verlängert

Bereits über 100.000 Menschen haben die multisensorische Zeitreise in die antike Stadt Pompeji erlebt. Mit modernster Technik werden in der MARX Halle die letzten Momente Pompejis zu einem Erlebnis für alle Sinne – fesselnde Virtual-Reality-Elemente und beeindruckende Projektionen lassen die Besucher tief in die Welt des einst so prunkvollen römischen Reiches eintauchen.