Panama: Demonstranten verbrennen Trump-Puppe

Am Donnerstag haben Hunderte Menschen in Panama-Stadt der tödlichen Proteste im Jahr 1964 gedacht. Damals kämpfte das mittelamerikanische Land um seine Unabhängigkeit von den USA. Wegen der Drohung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, den Panamakanal wieder in US-Hände zurückzuholen, erfolgte das Gedenken in einer sehr aufgeheizten Stimmung statt. Viele Demonstranten machten deutlich, was sie von Trump halten.