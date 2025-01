Neun Männer und bald zwei Frauen an der Macht

Wer regierte Salzburg seit 1945? Die schwarze Dominanz an der Spitze des Landes prägte über Jahrzehnte. Adolf Schemel, nur wenige erinnern sich heute an ihn, wurde in den Nachkriegsmonaten von der US-Besatzung als provisorischer Landeschef anerkannt. Der erste gewählte Landeshauptmann war dann Albert Hochleitner, auch ÖVP-Mann. Auf ihn folgte im Jahr 1947 Josef Rehrl, ein Name, der für den damaligen Aufschwung steht.