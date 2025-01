Rutschige Pisten und heißblütige Rennfahrer

Ältester Oldie aus 1932

Ältestes Fahrzeug ist heuer ein Austin Seven Ulster Special aus dem Jahr 1932, der freilich viele Blicke auf sich zog. Aber auch die „üblichen Verdächtigen“ der Hetz durch die weiße Pracht, so wie Rennfahrerlegende Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck (auf einem Porsche 912 von 1968). Aber auch Unternehmer Alexander Quester ging es in einem Porsche 911E engagiert an.