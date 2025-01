Routen ausgespäht: Zwei Jahre Haft für Schlepper

Routen ausgespäht

Ein 26-Jähriger aus Tunesien war als Beifahrer eines sogenannten Spähfahrzeuges im August 2023 an fünf Fahrten beteiligt. Seine Aufgabe: eine Route finden, auf der die Schlepper nicht von der Polizei erwischt werden. Das ging schief, er wurde im Oktober in Rohrbach festgenommen und musste sich am Donnerstag wegen Schlepperei am Landesgericht Linz verantworten.