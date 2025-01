Psycho-Terror im Internet nimmt krasse Formen an

Der Anteil von Cyber-Gewalt nimmt enorm zu. Das macht sich in unserer täglichen Arbeit bemerkbar“, sagt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart, der vor allem in der Straffälligenhilfe und Prävention tätig ist. 12 hauptberufliche und 40 ehrenamtliche Mitarbeiter haben 2024 im Burgenland 1100 Fälle betreut, davon 650 alleine in der Bewährungshilfe und Gewaltvorbeugungsberatung. „Mobbing, Stalking, Drohungen und Hassreden kommen verstärkt digital vor. Daraus ergeben sich viele neue Herausforderungen“, gibt der Fachmann zu bedenken.