Stilfser Joch: Wölfe auf Skipiste unterwegs

In Italien immer wieder Zwischenfälle mit wilden Tieren

In Italien kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Bären und auch zu Begegnungen mit Wölfen. Erst Anfang Dezember war der Schutzstatus der Wölfe durch die EU von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgesetzt worden. Die Herabstufung sei „eine großartige Nachricht und das Ergebnis einer weithin geteilten Position der EU, auf die Italien als eine der ersten Nationen gedrängt hat“, so Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida damals.