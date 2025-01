Auf geht’s ins neue Veranstaltungsjahr

In der Galerie Kreativum in der Lebenshilfe-Werkstätte Linz, Kapuzinerstraße, werden in der Ausstellung „Kreativ, Kreativer, Kreativum“ Werke von 22 Künstlern der Lebenshilfe-Werkstätte gezeigt. Datum: bis Do, 30. 1., Mo, Mi, Do von 9 bis 15.30 Uhr und Fr von 9 bis 12.30 Uhr Infolink: ooe.lebenshilfe.org

(Bild: Lebenshilfe OÖ)