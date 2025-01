Höhere Sprachhürde für ausländische Studienwerber

Als Grund führt die Ombudsstelle die derzeitige Überlastung vieler Hochschulen durch viele Zulassungsanträge von internationalen Studienwerbern an. Wer in Österreich als Drittstaatenangehöriger als ordentlicher Hörer studieren will, muss je nach Hochschule Deutschkenntnisse auf B2- („selbstständige Sprachverwendung“), meist aber auf C1-Niveau („kompetente Sprachverwendung“) nachweisen.