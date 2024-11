Saalbach verhängt zur Ski-WM ein Werbeverbot

Werbe-Kontrolleure dürfen in Wohnungen

Die Gemeinde will offenbar während der Ski-WM auch Kontrolleure ausschicken. Laut Verordnung müssen diese bei etwaigen „Missständen“ auch in Wohnungen eingelassen werden. Der „Zutritt ist zu ermöglichen“, heißt es in der Verordnung wörtlich. Wozu das Ganze? Die Gemeinde will damit einen Wildwuchs von Werbung im Ort während der Ski-WM bestmöglich verbieten. Man wolle verhindern, dass Firmen „die mediale Aufmerksamkeit dieses Großereignisses“ zum Nulltarif ausnutzen.