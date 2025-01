Kehrt der verlorene Sohn Prinz Harry zurück?

Wenn zwei sich streiten, freut sich - niemand. Fünf Jahre ist der überraschende Abschied von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem engen Kreis der britischen Royals nun her. Doch Gewinner des „Megxits“, wie britische Medien das historische Ereignis in Anlehnung an den Brexit – den britischen EU-Austritt – umgehend nannten, sind nicht in Sicht.