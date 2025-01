Trennung von Rapper: Naomi Osaka ist wieder Single

Aufgabe im Finale

Osaka absolvierte am Sonntag in Auckland ihr erstes Endspiel seit ihrer Rückkehr aus einer langen Babypause vor einem Jahr. Die Japanerin, die am Neujahrstag im Achtelfinale Julia Grabher ausgeschaltet hatte, musste beim Duell mit der Dänin Clara Tauson jedoch beim Stand von 6:4 aufgeben.