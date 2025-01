Ein „Schotte“ läuft jetzt beim WAC auf Probe

Denn der defensive Mittelfeldmann wird laut „Krone“-Infos vorerst auf Probe bei den Wolfsbergern laufen. Seit dem Sommer ist der 31-Jährige, der seine Karriere als Kind in Siegendorf startete, vereinslos. Davor hatte Haring von 2018 weg in Schottland gespielt, für Heart of Midlothian bewerbsübergreifend ganze 129 Partien abgespult – darunter 69 Spiele in der 1. und 14 in der 2. Liga.