LASK startet Frühjahrsmission mit Trainingslager

Blau-Weiß und Hartberg ohne neue Gesichter

Abgelöst wird der LASK in Belek am 17. Jänner vom FC Blau-Weiß, der den Lokalrivalen im Herbst in den Schatten stellte und drei Punkte vor den Athletikern auf Rang 6 liegt. Am Personalsektor war es bei der Truppe von Gerald Scheiblehner bisher ruhig, der Kader beim ersten Mannschaftstraining am Montag daher identisch mit jenem der ersten Saisonhälfte.