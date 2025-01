„Manchmal braucht es schmerzvollen Schubser!“

Der Wahlsonntag sei ja eigentlich für die ÖVP und die SPÖ schon schmerzhaft genug gewesen, so Strache. „Aber offenbar hat es damals keine Selbstreflexion gegeben. Man ist von einem Chaos ins nächste gerutscht, nur um mit allen Mitteln eine FPÖ-Regierung zu verhindern. Vielleicht hat man jetzt dazu gelernt.“ An der Glaubwürdigkeit ließe sich allerdings noch arbeiten, zumindest was Christian Stocker betreffe, so Strache.