Haselmayer analysiert: Rettet Sebastian Kurz ÖVP?

Karl Nehammer tritt zurück! Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ verkündete der Kanzler am Samstagabend in einem Video auf Social Media seinen Rückzug als Bundeskanzler und ÖVP-Chef „in den nächsten Tagen“. „Nimm dich selbst nicht so wichtig“, zitierte er seinen Vater und betonte, dass er einen geordneten Übergang ermöglichen wolle.