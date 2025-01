Kärntner weiß, wie Stadion-Sprünge funktionieren

Denn der heute erst 28-jährige Lavanttaler beendete schon 2017 mit 21 Lenzen seine Karriere. Die sich eigentlich zeigen lassen konnte. Platz vier bei den X-Games in 2014 im Big Air, Rang 14 bei den Olympia 2014 im Slopestyle – zudem drei WM-Teilnahmen, eine Junioren-WM-Bronzene und die Big-Air-Weltcup-Plätze 14 in Mailand, 16 in Quebec oder 19 in Gladbach.