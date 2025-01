Jetzt startet Wiener Ballsaison so richtig

Nach Fernost geht es am 22. Februar in den Sofiensälen beim Chinesischen Neujahrsball. Wie beliebt die Bälle, auch bei der jüngeren Generation sind, zeigt auch der Umstand, dass einige Veranstaltungen trotz der teilweise hohen Ticketpreise von bis zu 195 Euro für reine Flanierkarten, bereits ausverkauft sind. Etwa der Blumenball im Rathaus, der Zuckerbäckerball oder der Kaffeesiederball, die jeweils in der Hofburg stattfinden.