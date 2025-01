Wie stärken Sie Ihre Psyche?

Die heutige Zeit bietet einige Herausforderungen für unsere seelische Gesundheit. Global gesehen gibt es viele schlechte Nachrichten, dazu kommen noch individuelle Probleme in unserem Leben. Stress, ob in der Arbeit oder sogar Freizeit, Konflikte innerhalb der Familie und des Freundeskreises oder Lebenskrisen – all das hat Auswirkungen auf unsere Psyche. Was tun Sie, damit es Ihnen mental gut geht?