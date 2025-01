„Zivis“ wichtige Säule für Tiroler Einrichtungen

Am 6. März 1974 hat das österreichische Parlament beschlossen, den Zivildienst als Wehrersatzdienst einzuführen. Seitdem traten genau 439.805 junge Männer den Dienst in einer Zivildiensteinrichtung an. Im Vorjahr waren es in ganz Österreich genau 14.892 Zuweisungen.