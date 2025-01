Zum Jahreswechsel Musik für jeden Geschmack

Markus Pferscher darf getrost als die Seele dieses beliebten Events bezeichnet werden. Er spornt durch seine freundliche Art sein Orchester zu einer erstaunlichen Leistung an. Die jungen Leute spielen blitzsauber, seien es die „Treuen“ oder die „Neuen“, die am Ende des Konzerts einzeln vorgestellt werden. Wertschätzung also auf beiden Seiten – und Wertschätzung auch gegenüber den vielen Richtungen des Musikgeschmacks im Publikum. So erklingt im zweiten Teil des Programms seit einigen Jahren vermehrt Jazz oder Pop, und Letzterer kam diesmal von der Band Soloflair, die vom hauseigenen Lehrer Klaus Raidt aufgebaut wurde und bereits überregional Aufsehen erregte. Super, wie diese jungen Leute agieren!