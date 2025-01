Mann bedroht Türsteher mit zerbrochener Flasche

Drogen bei Randalierer gefunden

Bei einer Durchsuchung konnte die Polizei eine geringe Menge Drogen bei ihm sicherstellen. Anschließend wurde der 28-Jährige von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, um sich ärztlich untersuchen zu lassen, und danach in Polizeigewahrsam genommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.