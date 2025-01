Bitte pass auf dich auf, Andy Murray!

Für die WM in Saalbach wird sich‘s wohl nicht mehr ausgehen. Unterhaltsam anzusehen ist‘s aber allemal. Erst recht, weil Ex-Tennis-Superstar Andy Murray versichert, dass er unverletzt geblieben ist. Was beim ersten Anblick eh nicht so ganz klar anmutet. Ein bisserl wackelig kommt sein Auftritt auf den zwei Brettln nämlich schon daher, als die „huge slope“ nimmt, wie er dezent selbstironisch anmerkt.