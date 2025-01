Zverev verletzt – Deutschland verliert

Für Zverev ist die Bizepszerrung eineinhalb Wochen vor den Australian Open in Melbourne keine gute Nachricht. Ob er nun länger pausieren muss oder die Absage nicht mehr war als eine reine Vorsichtsmaßnahme, muss sich noch zeigen. Das große Ziel ist und bleibt auch im Jahr 2025 der Gewinn des ersten Grand-Slam-Titels. Der United Cup ist für viele Profis der Einstieg in die neue Saison und zugleich eine wichtige Vorbereitung für die am 12. Jänner beginnenden Australian Open.