Sechsköpfige Familie verlor Haus in Silvesternacht

Auf eine einsatzreiche Silvesternacht blicken die steirischen Feuerwehren zurück. Tragisch: In St. Georgen ob Kreischberg brannte das Wohnhaus einer Familie mit vier Kindern vollständig ab. Ein Wirtschaftsgebäude wurde in Bad Gleichenberg zum Raub der Flammen. Verletzt wurde in beiden Fällen zum Glück niemand.