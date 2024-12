Feuerwehren appellieren: „Lasst das Krachen sein!“

Denn auch in den nächsten Tagen ist mit keinem Niederschlag in den betroffenen Trockengebieten zu rechnen: „Vor allem in Teilen der West- und Oststeiermark und auch im Aichfeld hat es in den letzten Tagen kaum geregnet. In Graz war es seit dem 19. Dezember gerade einmal ein Liter, auch an den Tagen davor war nichts dabei“, sagt Meteorologe Martin Kulmer von der Geosphere Austria. „Es ist wirklich staubtrocken. In der Nacht auf Freitag zieht zwar eine Kaltfront auf, die in den Bergen die milde Phase beenden wird. Es kühlt rund zehn Grad ab, viel Schnee kommt aber nicht, ca. 10 bis 15 Zentimeter im Ennstal. Im Süden, wo man am dringendsten Niederschlag brauchen würde, kommt aber weiterhin nichts. Daher schließe auch ich mich meinen Vorrednern an und rate vor dem Abschießen von Knallkörpern dringend ab.“