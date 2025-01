Wird „Schaumrollenkönig“ der neue Richard Lugner?

Ein Opernball ohne Richard „Mörtel“ Lugner? Unvorstellbar. Aber nach dem Tod des Wiener Bauunternehmers Realität. Doch ganz ohne Witz, Drama, Glanz und Gloria kommt der Opernball nicht aus und so wird derzeit ein Lugner-Erbe gesucht. Und er scheint in Oberösterreich in der Person des „Schaumrollenkönigs“ gefunden zu sein.