Fast alle Identitäten der Todesopfer geklärt

Wie berichtet, war am Sonntagmorgen (Ortszeit) eine Boeing der südkoreanischen Billigfluglinie Jeju Air ohne ausgeklapptes Fahrwerk in Muan gelandet und über die Landebahn hinaus geschlittert. An einer Mauer zerschellte die Maschine und ging in Flammen auf. Als Unfallursache vermuten die Behörden einen Vogelschlag kurz vor der Landung (siehe Video oben). Unklar ist aber bisher, wie der Zusammenstoß mit Vögeln das Fahrwerk beschädigen konnte.