Soldat in Kärnten getötet: Das verrät Gutachten

In seiner Aussage erklärt der 20-jährige Soldat, dass ihm Sekunden vor dem tödlichen Schuss die Waffe aus dem Gurt gefallen war. Reflexartig soll der junge Mann versucht haben, mit seinem Oberschenkel die Schusswaffe abzufangen, dabei soll er sie kurz zu fassen bekommen haben. Auf die Frage, ob er den Gegenstand, also die Waffe, wenigstens kurze Zeit in

irgendeiner Weise festgehalten habe, gab er an: „Das wird kurz wohl so gewesen sein. Wie genau ich die Waffe da ergriff, kann ich aber nicht

sagen. Dann kam es zum Schuss und die Waffe fiel erst danach zu Boden.“