Zwei Todesfälle nach traditionellen Thai-Massagen

Beide Betroffene starben Anfang Dezember. Die 20-jährige Sängerin Chayada Prao-hom hatte sich bereits Anfang Oktober in Udon Thani massieren lassen und danach starke Schmerzen im Nacken, in der Schulter und im oberen Rücken verspürt. Über ihre Tortur berichtete sie auch auf Facebook – sie hatte demnach erst zwei Sitzungen mit „Nackendrehungen“ und eine dritte Massage „mit kräftigen Griffen“ an sich anwenden lassen.