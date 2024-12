Dreikönigsaktion: 17.000 Schritte unter dem Stern

Im Durchschnitt sammelt jeder Sternsinger – oder eher jede Sternsingerin, denn zwei Drittel sind weiblich – 230 Euro an Spenden. In der steirischen Diözese Graz-Seckau kamen so im vergangenen Jahr fast 3,4 Millionen Euro zusammen, österreichweit sind es 19,5 Millionen. Dieses Geld fließt an Projekte in den ärmsten Gegenden der Welt. 2025 steht das asiatische Land Nepal im Fokus: Unterstützt werden rund 500 Projekte, darunter die Opportunity Village Nepal, die Frauen und Mädchen unterstützt, die Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung erlebt haben.