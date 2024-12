Wärter in den USA prügeln schwarzen Häftling: tot!

Erstickungstod nach „Druck auf Hals“

Den Behörden zufolge spielten sich die Szenen am Abend des 9. Dezember in dem Gefängnis im Norden von New York ab. Der 43-jährige Häftling Robert Brooks starb demnach in der darauffolgenden Nacht. Lokalen Medien zufolge ergab eine erste Autopsie, dass sein Tod durch „Ersticken aufgrund von Druck auf den Hals“ verursacht wurde. Brooks saß eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Gewalttaten ab.