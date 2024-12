„Schläfer“ plante Anschlag auf Christkindlmarkt

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Anhänger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) handeln. Staatsanwältin Ricarda Eder sagte gegenüber der „Krone“: „Ich kann bestätigen, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen diesen jungen Mann gibt. Er wurde Anfang Dezember in Salzburg festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.“ Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt.