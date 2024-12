Tötete ihre Lover: „Gift-Lady“ in Haft gestorben

Chisako Kakehis Tod sei am Donnerstag in einem Krankenhaus bestätigt worden, nachdem sie in ihrer Zelle liegend gefunden worden sei, erklärte ein Vertreter des Justizministeriums am Freitag. Die Todesursache stehe noch nicht fest, hieß es weiter. Japanische Medien berichteten von einer nicht näher bezeichneten Krankheit.