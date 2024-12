Sara Netanyahu soll Justiz behindert haben

Ministerpräsident: „Absurde Vorwürfe“

Im Dezember hat er erstmals vor Gericht ausgesagt, um die „absurden Vorwürfe“ zu widerlegen. Er werde systematisch verfolgt, meinte Netanyahu in der Vergangenheit bereits immer wieder. Auch vor Gericht ging er auf politische Entwicklungen ein. Bei Bestechung drohen in Israel bis zu zehn Jahre Haft, bei Betrug und Untreue bis zu drei. Nach Netanyahus Wahlsieg 2022 startete Netanyahus Regierung eine Kampagne, um die Macht des Gerichts einzuschränken, was Massenproteste für Demokratie im Land auslöste.