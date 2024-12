Countdown für die Landtagswahl 2025 beginnt

„Damit gilt im Burgenland das strengste Parteiförderungsgesetz aller Bundesländer“, betont Fürst. An den Plakaten, Inseraten und Wahlgeschenken sei deutlich erkennbar, dass die Parteien weniger Geld ausgeben. „Genau das war unser Ziel, da die Bevölkerung gerade zur Weihnachtszeit kein Verständnis für eine sündteure Materialschlacht vor der Landtagswahl hat“, führt der SPÖ-Klubobmann aus. Positiver Nebeneffekt laut Fürst: „Bis dato ist der Wahlkampf halbwegs fair verlaufen. Zu hoffen ist nur, dass das bis zum 19. Jänner auch so bleibt.“ Der Wahlkampfauftakt der SPÖ geht am 6. Jänner in Oberwart über die Bühne.