Islamist ist Dolmetscher bei Berliner Gericht

Dolmetscher-Wohnung durchsucht

Am 24. Juli sei es dann zu Razzien sowohl im Vereinssitz in Berlin-Tempelhof, einer Moschee in Hamburg, 50 weiteren Moscheen und der Wohnung von Z. gekommen, schreibt die „Bild“. Wenig später wurde das Islamische Zentrum Berlin und andere damit verbundene Organisationen vom Innenministerium verboten.