Stürmischer Heiliger Abend in ganz Kärnten

Auch in Eitweg und anderen Orten im Lavanttal, in St. Veit und in Oberkärnten richtete der Sturm einige Schäden an und entwurzelte Bäume, die teils über Straßen geworfen wurde. Die Feuerwehren hatten kärntenweit gut 40 Einsätze zu bewältigen, wie die Landesalarm- und Warnzentrale der „Krone“ berichtete. Doch niemand wurde verletzte und am späteren Abend konnten auch die Feuerwehrleute Weihnachten feiern.