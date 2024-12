Nach Krebs: „Danke, dass ich Weihnachten erlebe!“

So gab’s jetzt im November von den Ärzten zum zweiten Mal die erlösende Meldung: „Krebsfrei!“ Was den 57-Jährigen dazu veranlasste, seine Engsten zu einem Essen mit eigenem Koch und Kellner einzuladen. „Ich war generell überrascht, wieviele Freunde ich habe. Ich habe – vor allem als die „Krone“ erstmals über meinen Zustand berichtet hat – so viel Zuspruch bekommen, das gab Kraft, dafür bin ich allen dankbar. Dabei weiß ich ja, dass ich ein zu direkter und impulsiver Mensch bin, was nicht immer gut ankommt. Umso mehr hat es mich gefreut“, sagt Perkounig und betont: „Meine Pauline hat mir so geholfen, aber auch die Kollegen in der Arbeit und im Verein!“