Schülerinnen bringen ihr Know-how nach Afrika

„Ich möchte langfristige Projekte ins Leben rufen“, hat sich die 84-Jährige vorgenommen. Reinhild Wendl – selbst Schneidermeisterin – wurde für ihr Engagement in Tansania bereits als „Krone“-Herzensmensch ausgezeichnet. Denn seit 2011 betreibt sie in Ostafrika eine Schule für junge Mädchen und Frauen, die sie zu Schneiderinnen ausbildet: „Das ist einfach mein Herzensprojekt“, so Wendl, die in Afrika liebevoll „Mama Wendy“ genannt wird.